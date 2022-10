Investir son intelligence émotionnelle

Chacun sa spécificité : l’intelligence artificielle pour les machines, l’intelligence émotionnelle pour l’humain.

Chefs d’entreprise et managers,

vous voulez mieux communiquer et diriger, en finir avec le stress,

les conflits insolubles, les peurs insurmontables,

les relations incontrôlables, le perfectionnisme inutile,

le faire plaisir à autrui en vous oubliant vous-même…

Investissez votre intelligence émotionnelle,

vous gagnerez en temps, en énergie, en efficacité.



Je suis Christian Gaudry, coach et consultant formateur. Ensemble, nous explorons vos ressources émotionnelles pour qu’elles deviennent des atouts dans tous les domaines de votre vie par des exercices et des outils pratiques reconnus. Je m’engage à vous accompagner comme un allié et à définir avec vous un parcours sur-mesure.

06 09 97 23 41 christian.gaudry@yahoo.fr https://stimulationcreative.com





L’intelligence émotionnelle est une plus-value humaine que le développement de l’intelligence artificielle ne saurait remplacer.

Ma posture d’accompagnant est celle d’un allié qui conseille avec des outils pratiques et adaptés, en toute confidentialité. Mon intention est de vous aider à forger un Quotient Émotionnel qui soit une force, vous offrant une meilleure expertise pour manager et communiquer dans toutes les sphères de votre vie.

Mes méthodes varient en fonction de votre personnalité. A l’issue du premier rendez-vous, nous calibrons ensemble l’accompagnement, à durée variable, dans une formule sur-mesure. Dans les séances suivantes, nous explorons ensemble votre parcours de vie pour déceler votre mode de fonctionnement profond. Enfin, nous approfondissons vos besoins, vos émotions, votre créativité et vos potentialités, afin de vous autoriser à puiser et exploiter vos ressources émotionnelles.

Les rendez-vous sont en fonction de votre disponibilité ; à domicile, dans mon cabinet ou par Skype. Les séances, à durée variable, sont espacées selon votre besoin. Plusieurs formules sont proposées.

Ma bio : passionné et curieux de tout ce qui peut faire sens et construire le monde de demain, je forme et accompagne les individus et les groupes depuis plus de vingt-cinq ans. La quête du sens est le fil rouge de ma vie professionnelle et personnelle ; elle m’a amené à me former dans de nombreux domaines : didactique et pédagogique (formateur pédagogique, enseignant et directeur d’école), psychologique (psychopraticien, analyste) et artistique (art-thérapie et création de spectacles). Je suis également coach auprès de créateurs de projets ou d’entreprise, de managers. Par ailleurs, je suis auteur d’un livre théorico-pratique sur la Créativité et l’innovation managériale. Je suis un optimiste réaliste qui croit en des valeurs fortes et met l’humain au centre.



Mes compétences :

Innovation

Créativité

Création artistique

Animation de formations

Création de contenus

Animation d'équipe

Accompagnement collectif

Animation de réunions

Accompagnement au changement

Accompagnement individuel

Gestion de projet

Accompagnement de projet

Gestion du stress

Gestion des conflits

Ecoute

Analyse des besoins

Transmission

Enseignement

Pédagogie

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle

Animation d'ateliers

Analyser écouter réfléchir agir

neurosciences

Coaching