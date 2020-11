Christian HAURISSA-TATINCLAUX

Bonjour à tous,



Polyvalence, grande capacité d'adaptation et bon sens du relationnel, tels sont les fils conducteurs qui m'ont permis de réussir dans des domaines aussi variés que la chimie, l'art du spectacle ou l'immobilier !



Très dynamique et ayant le goût du challenge, je suis diplômé d'un master chimie ingénierie, accompagné d'une expérience riche d'analyste dans le domaine de l'énergie chez Total et du traitement de l'eau chez Suez.



Actuellement conseiller en immobilier dans le domaine de la transaction, une reconversion réussie avec à la clef une distinction lors des "Réussite ORPI 2018" - médaillé de Bronze, et Gagnant du "Challenge ORPI GIE Pyrénées 2019".



Une vraie passion pour les danses latines, les voyages et les cuisines du monde.



Pour développer mon réseau professionnel et à l'écoute des nouvelles opportunités, je reste disponible et ouvert pour échanger avec vous.



A bientôt,



Christian



Mes compétences :

Eau

Chimie

Matériaux

Négociation immobilière

Animation de groupes

Conseil immobilier