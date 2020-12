Technico commercial avec 18 ans d'expérience dans le BTP.

Grandes connaissances dans le monde du bâtiment, construction métallique, menuiserie aluminium et formation annexe en Métreur tout corps d'état.

Actuellement Technico Commercial spécialisé en assainissement autonome et collectif et réseaux d'adduction d'eau potable.



Mes compétences :

connaissance du monde du BTP

Commercial

Eaux usées

Assainissement non collectif

Eau et assainissement

Eau potable