Christian KIM

Coiffeur depuis 2008, spécialisé dans la globalité du domaine, styliste visagiste, coloriste permanentiste, conseil en image, hairdesigner, makeup artist, nails designer, coach beauté coiffure.



Hairdresser since 2008, specializing in the whole area, designer stylist, colorist permanentiste, image consulting, hairdesigner, makeup artist, designer nails, hair beauty coach.



Mes compétences :

Coiffeur

Colorist

Hairdresser

Perm

Management

Saler

Stylist

Coloriste

Coach