Christian LE GALL (CHRISTIAN LE GALL)

Je suis formateur professionnel.



Durant ma formation de formateur je suis intervenu en PAE dans deux structures dans lesquelles j'ai pu mettre en place des séances de formation sur une formation du titre professionnel de Médiateur Social Aux Droits et aux Services durant près d'un mois. j'ai effectué également une PAE sur un dispositif Pôle Emploi #Avenir chez un prestataire.



J'ai de nombreuses expériences dont je voudrais faire valoir en formation professionnelle.



J'ai dix années d'expérience en tant qu'animateur et directeur en centre de loisirs, en accueil périscolaire, en ferme pédagogique. Je suis titulaire du BAFA, j'ai exercé récemment auprès de l'association des CEMEA afin d'intervenir sur des formation du base du BAFA en tant que formateur.



J'ai 4 années d'expérience dans un Etablissement de Service d'Aide par le Travail auprès d'un public adulte en situation d'handicap psychologique, ma mission était d'effectuer des accompagnements individualisés sur une mobilisation de projet d'entré en ESAT extérieur, car j'effectué ma mission en milieu carcéral ou bien en milieu ordinaire.



J'ai exercé dans le milieu de l'accompagnement en EHPAD et j'ai également exercé à domicile dans le cadre du CESU durant près d'un an.