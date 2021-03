Christian LESIAK

PRESENTATION

Compétent dans le sens de l’organisation associé à une rigueur d’esprit d’analyse est un point important dans mon travail.

Désireux de mettre mon savoir dans la vente et renseigner au client le choix des produits les plus adaptés.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2010/2018 Sté MADICOB (Fabricant) Désenfumage sécurité incendie.

Responsable commercial régional

Vente des produits désenfumage, à l’écoute des clients répondant à leurs demandes sur Le choix du matériel à prendre selon la règlementation en vigueur. Clients : quincaillers, installateurs, menuisiers...

Gérer, développer et animer un réseau de 300 clients

Prospection clients, relances et négociations.

Formation de techniciens sur les normes NFS61932 règles d’installation ainsi que sur la norme NFS 61933 de maintenance ainsi que sur les normes de la sécurité incendie en général.

Etudes des dossiers CCTP remis par le client pour établir une offre de prix.

Prescription.



2006 / 2010 SAVFELEC (dans le 31) Groupe LAPEYRE CASTRES SAVFIMA

Directeur Commercial.

Prospection Clients.

Gestion des fournisseurs, Prix d’achats et prix de vente.

Les points importants à la Vente sont les produits courant faible, contrôle d’accès, verrouillages DAS, Désenfumage sécurité incendie ; Controle d’accès.

Responsable de 2 personnes dans ce service.



2002/2006 MADICOB

Directeur Commercial avec sous ma responsabilité 5 personnes dans ce service commercial sédentaire. (Siège MADICOB dans le 95)



92/2002 SEDREP

Sté : SEDREP Sté d’installation automatique de peinture électrostatique dans l’industrie.

Gérant avec 1 associé.

Commercial, Devis, Achat, Etude et réalisation, Fabrication, installation et mise en production.

Management d’une équipe technicien, monteurs…

Gestion administrative.



90/92 Sté : MADICOB

Bureau d’étude : Mise en place d’un système informatique AUTOCAD

Etude et réalisation d’un mécanisme pour l’ouverture de Velux dans le désenfumage.



86/90 Sté : GRACO (Américaine) Ventes de produits de transfert (pompes industrielles ect…)

B.E Conception robotisation sous AUTOCAD.

D’une Formation d’autodidacte (Bac F1)

Un stage ingénieur d’affaire en 86 CEGOS

Pratique de l’informatique Autocad, Exel, ect…

Maitrise de la gestion.

Formation CNPP

Langue : ITALIEN