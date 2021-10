Christian MALHEIRO

Bonjour,

Mon métier est basé sur le BI de Microsoft, afin de mettre en place des rapports de tout type de métier (Si, stock, contrôle gestion, compta, RH, commercial, etc..).

Gestion de projet et développement sur les technologies suivantes :

ETL SSIS,

Stockage (SQL Server, Oracle, MySQL),

Cube SSAS Multi Dimension & Tabulaire,

Excel (Power Pivot/View/Map/Query/Vb)

Rapports de diffusions SSRS,

Edition pilotée Sage,

Collaboratif dans SharePoint et Power BI.

Je fais des cube Olap depuis l'arrivée du SSAS avec SQL Server (7 en test et 2000 en exploitation) et sur les bases de données à partir de la version 6 jusqu'au 2014 avec de l'expérience sur de gros volume (gestion des partitions SQL).

Ayant un niveau BTS en comptabilité option informatique, je suis souvent sollicité sur ce domaine.

Je suis aussi senior en C#, VB, XML, SQL, XLSX, EDI, Web Service, ce qui facilite grandement la partie ETL.

Je m’adapte parfaitement sur de la gestion de projet, Architect, développement, formateur et Audit.

Bref j’ai pris un coup de vieux en relisant ce que je viens d’écrire… mais je rassure, la pêche est toujours là !

Merci



Mes compétences :

SSIS

C# .NET

Datawarehouse

HTML/XHTML

Vbscript

ADO SHAPE

Javascript

Comptabilité (bilan, analytique)

SSAS

Gestion de projets

SSRS

SQL XML

API Web Service

MDX

BixAnalytics

PowerPivot

PowerView

XMLA

XML XSLT

Oracle

PowerQuery

Microsoft SQL Server

Office 365 Power BI

Microsoft SharePoint BI

DAX

Sage Pilotage XL

Sage Pilotage BO

Datazen

Sage paie

PowerMap

Api Google Adwords

Base de données Sage ERP X3

Base données Sage Ligne 1000

Api Bing Adwords

PowerBI Desktop

Power Query M

PowerBI Service