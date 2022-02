Christian MAROT

-Après 35 ans d'activités, J'ai vendu mon agence de conseil en communication, fin 2018, au groupe Vertical Square.



-J'ai poursuivi mon engagement bénévole, de près de 10 ans, dans le Réseau Entreprendre Bretagne qui soutient et accompagne les créateurs-trices et repreneurs-ses d'entreprises.



-Je suis membre de l'Alumni-IGR/IAE de Rennes et répond aux sollicitations de l'association sur diverses thématiques.



-En 2022, Je me suis engagé dans l'association ClimActions- https://climactions-bretagnesud.bzh/ , laboratoire d'idées et d'actions pour anticiper et agir contre le réchauffement climatique. J'espère pouvoir partiellement compenser en carbone mes années d'écarts passées...et futures face à la biodiversité!