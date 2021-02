Specialiste trilingue en Business Development « B to B » et Management (grands comptes, P&L, équipes multiculturelles, ventes, produits, opérations) dans les secteurs de l'information, la télécommunication mobile et les semi-conducteurs avec négotations "C-Level / Middle management"



Mes compétences :

Prospection

Vente

Développement commercial

Marketing

Business development