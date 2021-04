Christian PENNEL

Consultant en Ressources Humaines, je dirige un cabinet d'experts RH trilingues qui réalisent des prestations de recrutement, outsourcing, et conseil en orientation professionnelle.



Avec ses 200 intervenants, le réseau MANEOM dont nous sommes membres, représente actuellement lune des plus importantes structures intégralement dédiée à loptimisation des Ressources Humaines.

Depuis plus de 10 ans notre équipe se positionne en marge des cabinets de recrutement traditionnels.

Jusqu'à 8 personnes peuvent simultanément exploiter l'ensemble de nos sources de candidatures.

Cette agilité nous permet de réaliser un recrutement sous 30 jours en ayant transmis des dossiers complets incluant: parcours des postulants, compétences clés pour le poste à pourvoir, projet professionnel, motivations géographiques et résultat d'un test de positionnement.

Grâce à la connaissance opérationnelle des secteurs sur lesquels nous intervenons nous travaillons sans acompte préalable et garantissons notre prestation pendant 12 mois quelque soit le motif de départ.



N'hésitez-pas à me contacter pour un essai sans engagement, une nouvelle opportunité de carrière ou une demande de stage.

Pour me joindre : +33(0)6 76 47 67 64 ou +41(0)79 297 92 67



Au plaisir d'échanger à propos de ma passion et de vos besoins



Mes compétences :

Recrutement

Approche directe

Chasse de tête

Ressources humaines

B to C

Gestion du changement

Bâtiment

Outsourcing

Gestion de carrière

Génie civil

Coaching de managers

Team building

Sourcing

Vente

Outplacement

Orientation professionnelle

Développement commercial

B to B

Industrie

Exploitation minière

Construction