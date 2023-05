Christian POL

Expériences professionnelles:



Artisan boulanger de juillet 2014 à octobre 2021.



Passionné par le pain et l'envie d'ouvrir "ma boite",j'ai acheté un fonds de commerce que j'ai appelé "Le Champ de Blé" pour fabriquer des produits faits maison. Le succès a été au rendez vous,en 7 ans le CA a progressé de 33%.

Cette expérience m'a apporté le sens commercial,et la passion d'entreprendre.



Contrôleur des coûts de septembre 2002 à décembre 2012

SARL Fontaine Mirabeau La Rotonde Aix en Provence.

Brasserie prestigieuse d'Aix en Provence, je contribue à la maîtrise des coûts et à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.

Gestion des coûts matières premières et frais généraux par l'intermédiaire de logiciels de gestion et de caisse (Micros,Material Control ,Pointex,SmartCool

Sage).

Au quotidien: contrôle de la réception des marchandises,suivi des coûts,élaboration des fiches techniques,inventaires,relations fournisseurs,saisie des factures et sortie des résultats mensuels,échanges avec le cabinet comptable.



Adjoint de direction d'août 1996 à juillet 2002.

El Rancho Plan de Campagne.Chaîne leader de restauration Tex Mex.

Encadrement du service,gestion du restaurant,responsable du personnel et de l'objectif de CA

Gestion:veiller à atteindre les objectifs des différents ratios .

Encadrement du personnel:animation de l'équipe,veiller à l'application et au respect des normes de la Chaîne,responsable du recrutement et de la formation.