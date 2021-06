Expert qualité et technique, formé par 2 majors dans leur métier (STEELCASE, mobilier bureaux bois haut de gamme et HERMES, secteur maroquinerie), jai acquis 3 principales compétences :



- La première est ma capacité à piloter, sous langle de la qualité et de la technique, des projets innovants et à les déployer,

- La seconde est de savoir développer une approche qualité, technique opérationnelle pour en faire un des leviers de performance de lentreprise,

- La troisième est de savoir transformer les organisations et de faire grandir les équipes.



Le développement des avis consommateurs et des outils de comparaison produit/service transforme les Clients en acheteurs avertis. Leurs attentes pour des produits « bien finis », durables, intelligents, recyclables, exempts de produits chimiques dangereux ne cessent de croître. Les conditions de fabrication et la dimension locale tendent également à se développer.



Je suis convaincu que la crise que nous vivons va amplifier ces exigences.



Pour répondre à ces attentes, je souhaiterais apporter mes compétences techniques et qualité, ma capacité à anticiper, mon plaisir à faire progresser les produits, à structurer les process au service du produit, mon humilité et mon écoute au sein dune entreprise à taille humaine passionnée par la fabrication et les produits



Christian Renaudeau

renaudeauchristian@gmail.com

0689134779