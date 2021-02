Christian ROUERS

Plus de vingt ans d'expérience en management de projet, activités et qualité en milieu industriel.



- PME et grands groupes

- Petites, moyennes et grandes série

- Secteurs : Télécommunications, armement, énergies alternatives, aéronautique, industrie, automobile

- Projets et activités pluridisciplinaires et Multi sites

- Clients partenaires et sous traitants internationaux (Asie, Amérique Latine, USA, Canada, Europe de l'Est)

- Produits techniques : Electronique, Logiciel, Mécanique, Plasturgie



Mes compétences :

Qualité

Six sigma

Encadrement

Électronique

International

Chef de projet

Asie

Usa

Management