Christian TOLLARI - Consultant AMO - MOE - Économiste de la Construction - Métreur-Vérificateur Indépendant - Auto-Entreprise créée le 13 janvier 2015 - Code APE - 7490 A - Activité des économistes de la construction.



Missions d'Études des différentes phases en conception et réalisation : Esquisse, APS, APD, DCE, PRO pour La Maîtrise d'Ouvrage, la Maîtrise d'Œuvre, Entreprises Générales, Entreprises de Second-Œuvre,

sur les Marchés Publics et les Marchés Privés.



Réalisation de quantitatifs, de sous-détails de prix - (prix déboursé, prix de revient et prix de vente) et de devis descriptifs des différentes phases en conception et réalisation : Esquisse, APS, APD, DCE, PRO.



Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Oeuvre pour lancer les Appels d'Offres DCE, réalisation des tableaux d'Analyse des Offres de prix et la Passation des Marchés de travaux.



Avis sur les Structures et le Clos et Couvert et leur état de conservation et les pathologies des façades des bâtiments et le chiffrage des travaux préconisés en collaboration avec la Société AKILA INGÉNIERIE.



Pilotage et Coordination de chantier des affaires sur lesquelles nous avons donné un Avis et étudié.



Mes compétences :

Ingénierie

Bâtiment

Construction

Génie civil

Gestion de projet

BTP

Métrés

Étude de faisabilité de projets

Étude de prix

Coordination de projets

Pilotage d'entreprise

Coordination de travaux