Christian WIPF

Ingénieur en Informatique Industrielle (ENSEA), trilingue (français, allemand, anglais), j'ai réalisé la première partie de ma carrière en Allemagne, dans le secteur de la machines-outils (fabricant de sous-ensembles) et des semi-conducteurs (ingénierie SCADA), en commençant par le développement d'un pilote de commande propriétaire, puis la responsabilité du BE automation, la responsabilité du SAV et de l'administration des ventes, la responsabilité des grands-compte (Europe, Asie) jusqu'à la direction commerciale, tout en assumant des responsabilités transversales (SI et task force).



Entre-temps, j'ai créé EU precision tooling, entreprise de négoce de produits des technologies de production (mobilier technique, bancs d'essais, composants de machines-outils). Puis, après un Master en Administration des Entreprises (EM Strasbourg), j'ai développé notre activité de prestations de services aux entreprises (conseils en stratégie, en marketing, réalisation de premières missions, ingénieur d'affaire à temps partagé, et plus récemment manager de transition).



Mes compétences :

