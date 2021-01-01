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Christiane JEANMICHEL

MORIVILLE

En résumé

JE SUIS CONSEILL&Egrave;RE DE VENTE CHEZ PARTYLITE,

{BOUGIES PARFUM&Eacute;ES ET ACCESSOIRES DE D&Eacute;CORATION DE LA MAISON}.

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LES BOUGIES SONT EN PARAFFINE ALIMENTAIRE TEINT&Eacute;ES DANS LA MASSE, LES FRAGRANCES VIENNENT DE GRASSE, LES M&Egrave;CHES SONT EN COTON FABRIQU&Eacute;ES DANS LES VOSGES, NE CONTIENNENT PAS DE PLOMB,
DONC PAS NOCIVES POUR LA SANTE, BOUGIES COMPATIBLE AVEC LES
PERSONNES ASTHMATIQUES.

JE RECHERCHE EN PERMANENCE, H&Ocirc;TESSES POUR M'ACCUEILLIR EN VUE DE R&Eacute;UNION {VENTE A DOMICILE}.
ET AINSI PASSER UN MOMENT AGR&Eacute;ABLE, SOUS LE SIGNE DE LA GA&Icirc;TEE, BONNE HUMEUR, CONVIVIALIT&Eacute;,
ECHANGE D' ID&Eacute;E, AUTOUR D'UN CAF&Eacute; ACCOMPAGN&Eacute; DE P&Acirc;TISSERIE.
POUR LES VENTES EN R&Eacute;UNION : JE ME D&Eacute;PLACE PRINCIPALEMENT, DANS LES D&Eacute;PARTEMENTS SUIVANTS :
52 / 54 / 55 / 57 / 67 / 68/ 70 / 88. {AINSI QUE TOUT LE GRAND EST}.
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VOTRE CONSEILL&Egrave;RE.. CHRISTIANE.

Mes comp&eacute;tences :
Vente directe

Entreprises

  • PARTYLITE {BOUGIES PARFUMEES ET DECORATIONS DA LA MAISON} - CONSEILLERE DE VENTE INDEPENDANTE

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    JE SUIS CONSEILLERE DE VENTE CHEZ PARTYLITE, ET J'ORGANISE DES PARTY {REUNION} POUR VENDRE LES BOUGIES PARFUMEES ET DECORATIONS DE LA MAISON CHEZ LES HÔTESSES...
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  • Carrefour - HÔTESSE DE CAISSE

    Massy 1980 - 2015 HÔTESSE DE CAISSE, EN RETRAITE .

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