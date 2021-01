Christiène BRANCIER

Journaliste professionnelle depuis 1987, je suis aujourd'hui rédactrice en chef adjointe de l'Oeil Expert, une newsletter dédiée aux nouvelles technologies et éditée par le CXP.

De 2002 à 2008, j'ai travaillé comme journaliste free-lance pour une dizaine de magazines, dans les secteurs high tech (Micro Hebdo, Décision Informatique, Hors séries de l'Ordinateur Individuel et Micro Photo Vidéo...), grande distribution (LSA), culture (Ina), vie locale (Petit Quentin, Infos Lilas...), économie (SQY Entreprises...), finance (magazines bancaires), immobilier (Le particulier)...

Pour tous ces titres, je rédige régulièrement des articles d’actualité, des enquêtes, des portraits, des interviews ou des dossiers.

Auparavant, j'ai participé à la création d'un magazine grand public dédié à l'Internet pour le groupe Hachette et j'ai été pendant plusieurs années chef de service puis rédactrice en chef adjointe d'un hebdomadaire dédié à la micro-informatique.



J'ai également travaillé sur le site internet de France 5 et j'ai passé un an et demi à la rédaction de France 3 Bourgogne.



Formée à toutes les techniques du traitement de l'information (écrit et audiovisuel) par l'Ecole de journalisme du Celsa, je dispose également d’une solide expérience dans la direction et l’animation d’équipes, puisque j’ai eu à recruter et à manager plusieurs équipes de journalistes permanents ou pigistes.



Mes fonctions de rédacteur en chef adjoint et de chef de service m’ont également amené à participer à la conception de nouvelles formules ou au lancement de nouveaux journaux.



Je maîtrise aussi l'Internet et ses multiples développements pour la conception et la réalisation de documents électroniques.



Mes compétences :

Décoration

Décoration intérieure

Immobilier

Informatique

Internet

Journalisme

Multimedia

Photo

Presse

rédactrice