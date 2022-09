Christilla POUILLAS

Vous êtes débordé(e) par la gestion de votre agenda, de vos déplacements, de l’organisation interne de votre équipe…,

Vous êtes gérant(e) d’entreprise, vous avez envie de découvrir une autre façon de gérer vos contraintes d’organisation sur votre poste, mais aussi sur vos équipes,

Vous pensez que certaines de vos taches chronophages pourraient être déléguées à une personne de confiance,

Je suis la personne qu’il vous faut et je peux vous accompagner en devenant votre assistante.

En effet, je recherche un poste d'Assistante de Manager.



L'assistante, à mon sens, est le soutien quotidien du manager. Son accompagnement permet à ce dernier de se libérer du temps dit organisationnel pour être plus présent sur sa partie productive. Elle est également le lien entre le manager et les différents services et personnes gravitant autour de lui.



De formation BTS Assistante de Direction, j’ai intégré une entreprise dès la fin de mes études. J’ai eu la chance de pouvoir acquérir des compétences dans différents domaines de l’assistance, de voir évoluer ce métier qui depuis 20 ans est passé d’une simple fonction de secrétaire à désormais un vrai rôle d’assistance, de conseil, d’accompagnement des collaborateurs et des managers.



Pendant toutes ces années, j’ai toujours souhaité me former, soit pour accompagner le poste, soit pour développer les compétences d’assistante.

Toujours partante pour aider l’entreprise à évoluer dans son milieu, j’ai participé à plusieurs groupes de travail avec différents objectifs. J’ai également voulu partagé mes connaissances en accueillant des stagiaires au sein de mon service.



Je suis très à l’aise à travailler en groupe, en équipe, mais je suis capable de travailler seule, de prendre mes propres initiatives. Mon poste actuel m’autorise le suivi en autonomie de dossiers ainsi que l’accompagnement à différents degrés d’une vingtaine de collaborateurs (assistance ou secrétariat). Ce poste m’a permis de développer une grande capacité d’adaptation, d’évoluer dans la communication, d’apprendre de nouvelles compétences au quotidien.



J’ai développé d’autres compétences dans ma vie associative. Très impliquée dans ce cadre, ma participation dans différents conseils d’administration m’a fait découvrir d’autres aspects de ma personnalité et de mes connaissances. J’ai accéder à des postes clés des bureaux associatifs tels que le secrétariat et la présidence.



Je souhaite évoluer dans un poste à responsabilités, toujours dans l’accompagnement de collègues ou de managers. J’apprécie travailler sur la communication, l’évènementiel mais je suis ouverte à tous secteurs d’activité (industrie, agroalimentaire, marketing…)



Mes compétences :

Assiduité

Autonomie

Conseil en organisation

Travail en équipe

Ambition

Dynamisme

Assistance administrative

Organisation d'évènements

Assistanat de direction

Organisation du travail