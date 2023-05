Christina BAETHGE

Depuis 2012, expériences, formations et développement du métier d'art du feutrage.

Aujourd'hui, seul feutriere professionnelle (avec certificat professionnel )sur la Cote d'Azur, ouverture d'un atelier d'art avec show-room et work-shops a Hyeres dans le Var.





16 ans dexpérience en grande, moyenne et petite entreprise dans le développement commercial pour les marchés privés et publiques (surtout b to b), lencadrement des forces de vente, la formation du personnel, communication et marketing.

8 ans dexpérience en tant que formatrice et professeur auprès des écoles pour soignants et des différents organismes de formation de lÉducation Nationale, domaine médical, en biotechnologie, en langue allemande.

4 ans dexpérience en hyperbarie dans les différents domaines de la recherche sous-marine.

15 ans dexpérience et bénévolat au sein de lassociation des « Jardiniers de la Mer » dans la préparation et la conception des techniques adaptées pour la sauvegarde, la protection et la restauration des petits fonds côtiers (faune et flore).

7 ans dexpérience dans les établissements de soins hôpitaux, Maisons de Retraite et laboratoires en tant que technicienne, soignante et instrumentiste en bloc opératoire.



Après 5 ans d'activité d'autodidacte dans le métier de la création de textiles manuellement, j'ai effectué un stage professionnel dans ce domaine.

Depuis le 1er avril 2017, mon atelier professionnel de feutrage (création manuelle de textiles sans couture ni découpe par feutrage)

se trouve 4, rue Franklin , 83400 HYERES.



Mes compétences :

Communication interne

Marketing produit

Développement commercial

Animation de formations

Formation

Formation professionnelle

Creation de textiles ppar feutrage - nuno sans cou