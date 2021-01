Christina LABORIE

Mes fonctions me permettent d'allier ma connaissance des besoins des métiers industriels avec la mise en application d'outils de Gestion des Ressources Humaines.



Domaines de compétences :

Gestion du service du personnel. Création et développement du service RH dans une PME.

Formation technique (électronique et physique appliquée) et transmission de savoirs.

Coordination en Formation dans les Sciences et Techniques Industrielles.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Pédagogie

Communication

Management

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines