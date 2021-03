Christine BAREL

Voir mon profil complet sur LinkedIn, Merci.



Mon objectif est de satisfaire mes interlocuteurs au quotidien avec professionnalisme, écoute et réactivité. Je favorise l'intégrité, l'honnêteté et la transparence, l'épanouissement professionnel et personnel dans un souci de développement durable. J'aspire à travailler pour une entreprise qui privilégie les initiatives et la capacité d'innovation, de la prise de décision à la mise en œuvre de solutions. Mon comportement est guidé par le respect et la confiance mutuels. Je travaille en pleine collaboration, c'est ce qui fonde l'esprit de groupe. Mon savoir être s'incarne dans les notions d'équipe, de confiance et de talent.



Mes compétences :

Réactivité

Relationnel

Disponibilité

Qualité

Organisation

SAP

Rigueur