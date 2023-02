Christine BREANDON

Nous recrutons un vacataire en design d'expérience:

Objectif : concevoir et réaliser des tests utilisateurs pour la production dinterfaces numériques :

Application de méthode de collecte et danalyse qualitative ou quantitative ;

Adaptation de maquettes fonctionnelles (wireframes) et de prototypes cliquables ;

Méthodes dévaluation de lusage et de lexpérience utilisateur ;

Production de recommandations damélioration.



N'hésitez pas à me contacter !



ENSEIGNANTE

Mes compétences :

Culture de l'image

esthétique et sémiotique des interfaces numérique

Enseignement universitaire

Conseil en image