Christine CHARIÉRAS

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

•Analyser la situation financière des clients, réaliser le bilan de leur structure patrimoniale et définir leurs objectifs.

•Etablir les études patrimoniales. Proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés. Mettre en place une stratégie financière.

•Suivre et mettre à jour les dossiers en fonction de l’évolution du patrimoine, de la situation personnelle des clients, de l’environnement économique et des changements de fiscalité.



•Développer et consolider le portefeuille clients : recevoir et conseiller les clients en partenariat avec leurs conseils experts comptables, notaires….

•Contacter et recevoir les prospects.

•Concevoir et actualiser des outils de recherche de prospects.



ADMINISTRATION ET GESTION D’UN PATRIMOINE IMMOBILIER

•Constituer l’offre de l’agence et mettre en œuvre les opérations de promotion commerciale (site internet, plaquettes..).

•Suivre les procédures d’acquisition immobilière, mettre en place les financements.



•Définir et planifier les travaux d’entretien, de rénovation, de réhabilitation, de construction ou d’aménagement du patrimoine ; suivre les budgets et renseigner les documents comptables, juridiques et fiscaux.

•Mettre en place la location du patrimoine, sélectionner les locataires, effectuer le suivi administratif de recouvrement des loyers et des charges.

•Suivre les relations avec un réseau de partenaires, les locataires, les propriétaires.



Rédiger les compromis de vente, conventions, les procès-verbaux d’assemblées et baux.



DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE - MANAGEMENT

•Gérer la comptabilité et la trésorerie.

•Proposer des solutions fiscales.

• établir des prévisions budgétaires.

•Assurer la gestion administrative.



•Manager les collaborateurs : (jusqu’à 5 collaborateurs).

•Participer au recrutement, définir la charge de travail.

•Organiser les réunions d’équipe et relancer les motivations, mettre en place les formations.