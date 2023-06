Christine DESCHAMPS

Sage-Femme experimentee par 30 ans de terrain, par la responsabilite et la gestion d'un service et d'equipes pluridisciplinaires pendant plus de 15 ans, j'ai choisi de POURSUIVRE MA CARRIERE VERS LE MANAGEMENT.

Je propose mes services pour un poste de RESPONSABLE. Pour cela, je m'appuie sur :

- mon experience aguerrie en gestion d'equipes pluridisciplinaires

- ma formation diplômante en Master 2 en Management des Organisations Sociales et Medico-sociales, mention Bien.

- mon projet entrepreneuriale de creation d'une structure d'accueil du jeune enfant qui démontre egalement ma capacite à federer d'anciennes collaboratrices. Elles se sont investies sur ce projet et je suis tres fiere de leur reussite tant humaine, que professionnelle.

- ma volonte de decouverte, d'apprentissage continu, d'oeuvrer pour le bien collectif, de recherche de solutions pour parvenir à des prestations de qualite

- Qualites attribuees par mes relations professionnelles :

force de proposition, analyse des situations, pragmatique, loyale, Recherche de solutions en equipe