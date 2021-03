Christine DUBREUIL

Depuis 1998, Audiotypie Atlantique vous assiste dans vos rédactions de comptes rendus de manifestations orales. L'entreprise s'est de nouveau agrandies et je remercie aujourd'hui mes 4 collaboratrices, avec qui nous formons une équipe toujours plus disponible et compétente.



Nos univers d'origine et nos expériences variées nous permettent d'appréhender très rapidement les différentes problématiques de nos clients et donc d'être en mesure d'assurer un traitement très précis de l'information (Assemblées générales, Conseils d'administration, CSE, CSSCT, etc., mais aussi tous types de séminaires et réunions, en passant par la sphère publique, à savoir notamment conseils municipaux, généraux ou nationaux).



Nous pouvons travailler directement sur vos fichiers son et/ou nous déplacer pour enregistrer vos réunions (matériel professionnel). La crise due au Covid-19 nous amène désormais à vous proposer également nos services lors de vos visioconférences.



Mon métier me passionne, car il me permet d'allier une vie personnelle agréable et facilitée par un travail depuis mon domicile et une vie professionnelle épanouie dans le sens où chaque sujet traité est une source de connaissances nouvelles dans des domaines variés. Le maniement de la langue française en est également un des attraits principaux.



En mot à mot, remanié ou en synthèse, vos documents seront traités selon le rendu que vous en attendez. Mon équipe et moi-même sommes là pour vous satisfaire. N'hésitez pas à faire appel à nous, nous saurons répondre à vos exigences.