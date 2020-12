Christine-Fatima MEDDOUR

Organisée, réactive, et forte d’un enseignement juridique en droit privé, je cumule plusieurs années d'expérience d'abord dans le domaine du droit, avec notamment la pratique régulière du conseil, du contentieux ou encore de la protection sociale. Mon expérience m'a aussi conduite vers d'autres horizons me permettant ainsi d'acquérir des compétences tant dans l'assistance que le conseil à l'emploi.

Mon sens de l'organisation, mon analyse synthétique ainsi que mon aisance relationnelle sont un véritable atout pour un employeur, alors n'hésitez pas à me contacter.