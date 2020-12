Christine FERRAND

Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir des compétences dans des domaines très

diversifiées : vente, animation, management, recrutement ; mon métier de prédilection étant avant

tout la formation.



Mon parcours m'a donné l'opportunité de travailler dans des secteurs variés : phytothérapie, diététique, esthétique et prêt à porter.

J'ai aussi occupé des postes à responsabilités en tant que responsable de région ( management d'une équipe de cinquante personnes ) et directrice de formation ( création du département formation, animation et mise en place de modules auprès des équipes de ventes ).