Christine GROLLIER

Au terme dun parcours professionnel de 16 années dans le secteur social de la personnes âgées dépendantes, j'ai intégré, en qualité de Conseillère mandataire en immobilier, le groupe LGM Immobilier en septembre 2021.



Pourquoi le secteur immobilier après une carrière dans le social ?



Je me suis surprise moi-même, mais dans ma reconversion professionnelle, je voulais continuer à accompagner les gens dans leur projet de vie, et jai retrouvé mes valeurs dans le réseau LGM Immobilier. Jaccompagne les personnes vendeurs et acquéreurs dans leur projet de A jusquà Z, je suis leur seule interlocutrice jusquà la signature de lacte authentique devant le notaire.

Etant mandataire en immobilier, je nai pas dagence, jai Pignon sur WEB, je travaille avec mon réseau, je bénéficie dun service juridique, dun accompagnement et dun accès à la banque de données. Mon travail est identique à celui de lagent immobilier.

Je tiens à préciser que mon principal outil de prospection reste celui de la prospection digitale sur les réseaux sociaux, que je propose et offre une véritable étude de marché du bien à vendre et rembourse les frais de diagnostics à la vente du bien seulement dans le cadre dun mandat exclusif.

Cependant, je reste présente sur le terrain afin de rencontrer et échanger avec les gens, ce quelle adore avant tout, son secteur étant Dozulé, Merville-Franceville, Troarn, Dives sur mer, Ouistreham et Trouville sur mer et toutes les petites communes alentours.