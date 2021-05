Christine HENAULT

Une carrière de consultante en marketing m'a permis d'exploiter rigueur, créativité, sens du relationnel et du travail en équipe.



Dans ma seconde vie professionnelle, au service des personnes aveugles, en particulier des enfants, j'ai acquis des connaissances en braille et en informatique spécialisé, aiguisé mes aptitudes pédagogiques, exploité mon sens de l’organisation et appris à travailler en partenariat avec des organismes privés et publics.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Marketing opérationnel

Pédagogie

Développement de partenariats

Braille (intégral, abrégé, informatique, mathémati

Sensibilisation au handicap

Association loi 1901