Christine HOLSTEIN

Formée par le Docteur Roda et le Dr Chéné, élèves du Professeur Caycedo, inventeur de la sophrologie.

La sophrologie est une méthode efficace, originale et performante dans des domaines aussi variés que la médecine, le sport, la pédagogie, la gérontologie ou les difficultés existentielles.

Cette science de la conscience, qui cherche l'harmonisation du corps et de l'esprit, améliore l'être humain qui acquiert une meilleure capacité d'adaptation aux situations de la vie.



Mes compétences :

Pédagogie

Bien être

Formation

Sophrologie

Gestion du stress