Christine KACZMAREK

Bénéficiez de mes talents pour valoriser la notoriété de votre entreprise, de vos services ou de vos produits. J’œuvre avec cœur et professionnalisme, proposant les solutions adéquates, m’adaptant aux problématiques coûts, délais... et aux divers styles artistiques. Dotée de compétences techniques fortes, j’aime participer à la bonne conduite de projets et actions de communication et marketing, briefer et coordonner les équipes dans le processus de création, superviser la réalisation, optimiser les supports, diffuser l’information, mettre en valeur l’image de marque, la valeur ajoutée de l’entreprise, des hommes, des collections, des services…

Je crée du trafic, génère des prospects et attire les meilleurs clients ! De par mon expérience sur tous types d’activités, je saurai avoir une grande adaptabilité quant aux missions qui me seraient confiées.



Mes compétences :

Communication visuelle

Design graphique

Management

PAO : InDesign, Illustrator & Photoshop

Gestion de projet

Chaîne graphique

Community management

Achat et fabrication de documents imprimés

Création de contenus