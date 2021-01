Christine LAMIRAUD

De formation trilingue anglais-allemand, j'ai d'abord occupé des postes d'assistanat de direction générale ou commerciale, mais après une expérience de deux ans dans des établissements scolaires américains, j'ai pu enseigner comme professeure d'anglais contractuelle de l'Education Nationale, en lycée et collège entre autres. Dotée d'un bon relationnel, j'ai pu ainsi aborder avec facilité des publics variés et faire mes preuves , autant pour vendre un produit que pour transmettre un savoir. Inventive, dynamique, j'ai toujours su faire face à des situations de dernière minute, et la variété de mon expérience me permet de m'adapter très rapidement.

Artiste également, je copie des tableaux de maîtres pendant mes loisirs et ai déjà été éditée comme auteure-illustratrice pour la jeunesse.



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Organisation d'évènements

Traduction documents plus ou moins techniques

Organisation d'un secrétariat, archivage

Mini PAO

Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint,...