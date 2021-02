Christine LEFEBVRE

Je dispose d’une forte expérience dans des fonctions commerciales, managériales, de conseil en qualité/sécurité des biens de consommation dans un environnement international.



Mes expériences de responsable commercial d’activité au LNE, de responsable de service clients et de responsable grands comptes chez Bureau Veritas m’ont permis de développer mes compétences managériales, stratégiques et de développement d’activités à l’international, d’acquérir des compétences techniques.



Dynamique, attirée par les challenges, orientée clients et résultats, j’aime fédérer et favoriser le travail en équipe. J'ai toujours évolué dans des environnements internationaux, multi-culturels, que je trouve très stimulants et enrichissants.



Je souhaite aujourd'hui m'investir dans une entreprise dynamique, innovante à dimension internationale et contribuer à la définition de sa stratégie, au développement de ses activités, assurer le pilotage de ses comptes stratégiques et manager son équipe commerciale pour réaliser un projet d'entreprise.



Compétences : stratégie / management / développement commercial / négociations / stratégie commerciale / management d’équipe / pilotage de projets / conseil / développement international / relations clients / management de comptes-clé / relations internationales / management du changement



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement des compétences

Account management

Négociation

Management

Développement commercial

Développement international

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Marketing

Gestion budgétaire