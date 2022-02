Christine - Marie - Hélène VIDAL

Depuis 1975-77 et après un cursus universitaire Juridique en Ile de France, puis une année test à Londres en 1978, j'ai eu la chance d'évoluer dans des secteurs trés différents en qualité d'assistante de grandes structures plus particulièrement dans le secteur luxe (en CDI de 10 années), puis plus tard des Télécoms à l'international (CDI d'une 15 aines d'années).....Pendant les périodes intermédaires, de nombreuses missions d'intérim m'ont permis de développer mon réseau afin de rebondir professionnellement.

J'ai, tout au long de ma vie professionnelle poursuivi en parallèle des formations professionnelle adulte diplômante en Commerce, Marketing, Gestion, Organisation des Entreprises, .. et obtenu les diplômes associés pour jusqu'à devenir Responsable des activités dont j'avais la charge....

En 1995 l'obtention du Certificat européen Anglais des Affaires en CCI, m'a permis d'obteniren mai 1995 un CDI tourné vers l'international, secteur des Télécoms.

Ainsi, pendant 15 années, j'évolue à l'international avec interface et communication permanente auprès d'organismes institutionnels franco-français&anglosaxon en CDI de 15 ans. Pendant cette longue période je m'attache à performer et développer mes compétences de bases : formations&séminaires orientés Méthodologie/Conduite de Projet,Gestion de risques, Commerce&Relations Internationales.

Dans cet environnement, je développe, tour à tour, des fonctions support auprés de cadres dirigeants zone EMEA en qualité d'​Assistante Département, de Spécialiste Conformité/Gestion de Risques, puis Coordinatrice Logistique Douanes jusqu'à devenir Responsable .

2010, après un licenciement économique, je conduis une recherche intensive à l'emploi.

2012, parenthèse personnelle.

Oct 2013,retour en Occitanie (Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon), mon pays d'origine.

2014 : je développe quelques missions d' accompagnement projet en Centre d'Affaires Région pour finalement m'orienter dès septembre 2015 dans un domaine nouveau et trés enrichissant auprès des écoles de la République.

en quzlité d' Auxiliaire Direction/Lycée Picasso (CDD'ss).

Mission d'Aide à la Direction d'Ecoles Elémentaires. Sous l'autorité du Directeur, actions en terme de Logistique, Administration, Fonctionnement, Accompagnement au sein d'une équipe dans une organisation hiérarchisée. Il s'agit de rendre compte, alerter en toute discrétion, confidentialité et loyauté, conformément aux valeurs républicaines et de laïcité.

Depuis le 1er juillet 2018, et après un aurevoir si émouvant, le grand saut vers une nouvelle vie : La Retraite...

Mise en place d'une mission de lectrice bénévole auprès de LIREFAIRELIRE pour un public de 0 à 11 ans..... et de multiples activités toutes orientées Art, Culture, Histoire & Religion, Voyages etc....