Marilyne VIDAL

De formation comptable, spécialisée en fiscalité, j’ai eu l’opportunité de prouver ma capacité à manager d’importants projets de « prix de transfert » dans un contexte international. Cette expérience à l’étranger a été très enrichissante et m’a, de plus, permis de débuter le stage d’expertise comptable avec la société Deloitte.



A présent, je désire m’engager dans une entreprise dynamique afin de concilier ma volonté de finaliser ma formation d’expertise comptable avec les deux objectifs clés de mon projet professionnel : devenir le conseiller incontournable du chef d’entreprise pour toutes ses décisions stratégiques ; et mettre à profit mes connaissances et mon sens des responsabilités au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance

fiscaliste

juriste