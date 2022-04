Charles LEFEBVRE

Diplômé d'expertise-comptable, de finances d'entreprise, ainsi que de gestion de patrimoine à Clermont Ferrand, je n'ai pour seul but le perfectionnement de mes connaissances relatives à l'entreprise et au patrimoine, afin de délivrer les conseils les plus complets et transversaux possibles à notre clientèle.



De même, l'ensemble des mes expériences professionnelles participe à cet objectif et profite à nos clients, notamment au travers :

- d'une approche transversale des différents systèmes organisationnels et d'une sensibilisation aux risques internes (audit interne : 2 ans),

- d'une sensibilisation particulière à la performance économique de l'entreprise et aux risques liées à la trésorerie (Analyste crédit : 1 an),

- de conseils performants et adaptés à votre situation financière et votre environnement économique (commissariat aux comptes : 4 ans + Expertise comptable : 4 ans).



Mes compétences :

Fiscalité

Conseil

Finance