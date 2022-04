Sylvain QUILLERET

Après 3 années passées en Direction Marketing Stratégique et Opérationnel et 4 ans en Conseil Métier dans le secteur de la distribution chez un leader mondial des cosmétiques, j'ai construit mon parcours et ma valeur ajoutée sur la combinaison de 3 compétences clés:

- la gestion de projet (rigueur, anticipation, communication, mise en oeuvre opérationnelle)

- la connaisance du secteur de la distribution et du luxe (gestion de la relation et du parcours client, des points de ventes et de leurs stocks)

- le pragmatisme de l'innovation technologique (réalisme, sens de la priorisation).



Avec mon profil international (nombreux voyages et déplacements professionnels à l'étranger, notamment en Asie-Pacifique) orienté marketing, j'ai su évoluer et entretenir d'excellentes relations avec le top management des entreprises que j'ai connues.



Je souhaite accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs activités de distribution au sens large, et en particulier sur le renforcement des liens entre les marques et leurs clients grâce à une expérience de prospection et de vente omni-canale.



Je suis reconnu comme professionnel, dynamique, enthousiaste, pragmatique ainsi que pour avoir le sens du service et du travail en équipe.



Mes compétences :

Retail

Retail Operations Management

Strategy & Management consulting

Marketing strategy

Marketing Research

Process Optimization