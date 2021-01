Christine MARQUES LAFONT

Après 15 années dans l'organisation d’événements, Christine Marques Evénements est née.



Ma préoccupation : le rayonnement de votre société sur son marché.

Ma spécialisation : le secteur des travaux publics et du bâtiment.



Références :



- La création du salon Espace BTP, événement plein-air dédié au matériel de travaux publics sur lequel sont organisés une soirée de gala, un challenge de la maintenance des matériels, des démonstrations et exposition d'engins de collection.



- L'organisation de petits déjeuners débats en partenariat avec l'Auxiliaire, la FRTP Rhône Alpes et le journal du Bâtiment et des Travaux Publics



- La création de Synergiebat, salon d'enseignes du bâtiment organisé à Eurexpo (1ère édition en février 2014)

- La création du Club Synergiebat que j'anime en tant que Présidente



- L'organisation du salon "Engins Passion" réservé aux passionnés de matériels de chantier



- Événements d'entreprise : 25 ans de Dépôt Bennes Service, inauguration bâtiment de l'entreprise Cimax, organisation de gigot bithume . ..



Mes compétences : l'organisation et l'animation de salons professionnels, anniversaire d'entreprise, inauguration de bâtiment, séminaires, assemblée générale, lancement de produit, colloque, soirées de gala, arbre de Noël. ..



Vous avez un projet ? Vous souhaitez organiser un événement alliant professionnalisme et convivialité ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Organisation

Communication

Marketing