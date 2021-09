Christine MARTINS NABEIRO

Riche d’expériences en système de management de l’organisation, une bonne connaissance des exigences réglementaires, normatives ainsi que de leurs évolutions prévues en 2015 et des outils de résolutions de problème, je suis à la recherche d’un poste similaire dans une entreprise innovante, soucieuse de son amélioration continue dans l’objectif d’accroître sa performance et la satisfaction de ses clients.



Mes compétences :

Management

ISO9001

ISO14001

Marquage ce produit de la construction

REACH

Gestion de projet

Reglementation

Gestion des accidents du travail

Gestion des déchets

Seveso

Outils d'analyse de risques

Outils de recherche de causes