Christine MARY

Forte de plusieurs années dexpérience dans le domaine administratif ainsi que le secrétariat, je me suis par la suite dirigée vers une formation de secrétaire médico-social dont jai obtenu la certification.



Ces expériences mont permis de mettre en pratique mes connaissances, de maîtriser parfaitement les outils bureautiques et de développer des qualités essentielles à lexercice de ce métier.



Mon enrichissement professionnel, ma capacité dadaptation et ma grande motivation ainsi que le développement des nouvelles technologies, jai décidé de prendre mon envol et de minstaller à mon compte en tant que secrétaire indépendante.



Consciencieuse, organisée et soucieuse daccomplir au mieux les missions qui me sont confiées, mon sérieux et ma grande implication ainsi que des qualités humaines et professionnelles indispensables pour mener à bien les missions inhérentes à ma profession seront vous satisfaire.