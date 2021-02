Christine MOTTET LIGNEUL

En reconversion professionnel , après 28 ans dans le secteur de la coiffure , j'ai suivi une formation au sein du Greta de Chalon sur Saône ( titre ASCA) .

Je suis à la recherche d' un poste d 'assistante administrative .Je souhaite rester en contact relationnel ,tout en liant la gestion et l' administration.

Je suis sociable volontaire et je sais m'adapter à divers situations.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion financière

Compétences Word et Excel

Gestion de la relation client

Gestion du personnel

Microsoft Word

Microsoft Excel