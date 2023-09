Christine OTTMANN

Depuis plus de 10 ans, j'ai évolué à différents postes HSE de sociétés à forte culture Sécurité Environnement.



Mes motivations sont multiples : ma curiosité, mon goût pour la technique et l'envie d'agir en amont pour trouver des solutions durables et en toute sécurité à nos activités humaines.



J'aime mon métier par ce qu'il a de "dérangeant" en traitant des situations à risques et aussi d'enrichissant par les rencontres sur le terrain avec les salariés et par le travail d'équipe.



En tant qu'Ingénieur HSE, je suis habilitée par la CARSAT comme Intervenante pour la Prévention des Risques Professionnels (IPRP)



Je propose mes services de conseil, de formation et d'expertise pour accompagner les entreprises dans leur démarche HSE et développement durable sous forme de mission ou autre contrat.



Mes compétences :

ICPE

Environnement

IPRP

Sécurité

Formation