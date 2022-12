Christine PONSETTI

Plus de 20 ans d’expérience en Qualité et Management,

Double culture Industrie/Service, Expérience internationale



➢Mes compétences



Qualité, amélioration continue et environnement

⇨ Déploiement de politiques : qualité, amélioration continue, environnement

⇨ Mise en œuvre de démarches qualité

⇨ Management de performances qualité

⇨ Management d’audits internes et externes

⇨ Animation de sessions de formation sur les concepts et outils Qualité, amélioration continue, Lean (5S, Kaizen, Poka Yoke), techniques d’audits



Conduite de projet

⇨ Amélioration de la performance des processus

⇨ Création d’activité ou réorganisation

⇨ Etudes



Management

⇨ Management de centre de profits

⇨ Management d’unités opérationnelles



Stratégie et Gestion

⇨ Elaboration de stratégie (organisation, positionnement, business model, opportunités de marchés…)

⇨ Création et Développement d’activités (business plan, recherche de financements, développement commercial…)



Mes compétences :

Amélioration Continue

Création

Création d'entreprise

Entrepreneur

Lean

lean manufacturing

Manageur

manufacturing

MBA

Performance

Pilotage

Qualité

Tableaux de bord

Gestion

Ressources humaines

Conseil

Entreprenariat

Gestion de projet

Accompagnement

Formation