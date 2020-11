Christine REMON

Forte d'une expérience de 25 ans dans le domaine du secrétariat, dynamique, polyvalente, organisée, rigoureuse, autonome, discrète, maîtrisant l'outil informatique et l'orthographe, possédant un excellent relationnel et un esprit d'initiative



Mes compétences :

Rédaction et frappe de courrier, rapports.

Prise de rendez vous et gestion de planning.

Organise et coordonne les info internes

Prise en charge du suivi de dossiers

Mise en place de conférence téléphonique

Organisation de séminaires, déplacements

Mise à jour de base de données et site.