Christine RODRIGUES CRUZ

Depuis 10 ans dans la fonction Ressources Humaines, je développe, des compétences opérationnelles en RH : management, recrutement, formation, SIRH/paie, négociation avec les partenaires sociaux et gestion de projet.



Mes qualités humaines et relationnelles comme l'écoute, la diplomatie, l’empathie, l'adaptabilité, l’esprit de recul et la rigueur se sont accrues et professionnalisées au fil des challenges rencontrés.



Je suis mobile sur le Grand Sud, et disponible pour un nouveau challenge RH

Rencontrons-nous pour évoquer notre avenir commun !



Mes compétences :

Droit social

Disciplinaire et Contentieux

Paie – SIRH -

Relations sociales

Recrutement & Gestion des Carrières

Formation professionnelle

Management