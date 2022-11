Christine ROQUES

J'ai travaillé 33 années dans le secteur de l'automobile où jai occupé plusieurs postes à responsabilités.

Jai dirigé pendant 10 ans des Concessions automobiles multi-marques avec des effectifs de 50 et jusquà 90 salariés et leurs réseaux dAgents, et je suis autonome à ce poste.

A laise pour ce qui est de la gestion dun centre de profit, du développement commercial, et du management déquipe, je suis reconnue aussi pour mon dynamisme, mes qualités relationnelles, de négociatrice, et dorganisation.

Je suis dynamique, pugnace, avec un leadership reconnu.

Je suis prête à relever un nouveau challenge et recherche un poste de Directrice de Concession automobile dans le Var.