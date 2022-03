Christine ROUGE

Issue dune formation en Marketing et Développement International, et ayant eu diverses expériences professionnelles dans ce secteur, jai un attrait prononcé pour le traitement des tâches dordre commercial, marketing, administratif et communicatif.



Avec des expériences professionnelles dans le privé comme dans le public, jai pu capitaliser une expertise technique et une aisance relationnelle sur des thématiques diverses liées au développement économique, social, marketing et financier des différentes entreprises pour lesquelles jai travaillé.



Toujours dans lanticipation des besoins, accompagner les dirigeants et les collaborateurs au quotidien sont source de motivation. Jai la capacité déchanger et de résoudre les problèmes pouvant se poser avec lensemble des interlocuteurs internes et externes. Je suis proactive, impliquée, discrète.



Je souhaite donc mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein dune équipe ambitieuse et stimulante.