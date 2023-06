Christine THIOLLIER (BOYER)

Conseillère en insertion professionnelle et coordinatrice de projet ESS, j'accompagne tout type de public sur l'emploi ou la formation, en prenant en compte chaque volet : professionnel, social, familial, santé ou autre impératif de vie. Chaque projet coconstruit est sécurisé, au rythme et à la mesure de chacun, que la personne soit en emploi ou non.



"Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres." (Baden-Powell)



Mes compétences :

- Conseil en orientation scolaire et professionnelle

- Consultante en Bilan de Compétences (test psychométriques)

- Accompagnatrice VAE

- Conseil en recrutement

- Intermédiation

- Animatrice de réseaux, Développement de partenariats

- Diagnostic /Développement de projet

- Application de la méthode ADVP

- Secouriste en Santé Mentale