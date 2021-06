Christine VERNE

A committed and established Clinical Expert with 20 years experience of continuous advancement in the Medical Device sector across multiple product lines.

Demonstrated talent in training (Diabetes care,Pain Management, Oncology, ICU, Neonatology, Parenteral and Enteral Nutrition). Leading role in management of Clinical Experts and KOLs.

Skilled communicator with diverse experience in Europe and US in the management of complex multicultural projects and exchanges.



Mes compétences :

Hématologie

Infirmière

Oncologie

Santé

Prévention

Conseil

Diabétologie

Perfusion

Formation dispostifs médicaux

Matériel Medical

Homecare

Nutrition Parentérale

Prise en charge de la douleur

PCA / PCEA

Anesthésie / Réanimation

Ambulatory pumps

Hospitalisation à domicile

Transfusion

Allogreffe