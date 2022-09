Christophe AHRENS

Madame, Monsieur,



En tant que passionné des métiers de la sécurité privée, j'exerce avec fierté et la tête haute mon métier de gérant de société de sécurité privée depuis 2010, tout en respectant les textes qui nous régissent (Droit du Travail, Convention Collective, CNAPS).



Fort d'une envie de réussite sans limite pour la réussite d'un partenariat parfait avec vous chers clients et partenaires.



C'est sans compter les heures de travail et d'investissement que notre société Flasch-Sécurity s'est implantée dans les régions : Nord Pas De Calais et Alsace/Lorraine.



A l'heure ou malheureusement l'insécurité fait partie de votre quotidien, les métiers de la sécurité ne peuvent continuer à rester dans l'ombre.....



Ne restez plus spectateur de votre insécurité !!!!!!



Devenez aujourd'hui acteurs actifs et luttons ensemble contre ce fléau négatif bien trop souvent présent au jour d'aujourd'hui dans vos vies.....



N'oubliez surtout pas......



Quand votre insécurité avance, je m'y engage, Flasch-Sécurity la Devance.





Mes compétences :

Management

Marchés publics

Planning stratégique

Facturation

Développement commercial

Suivi clientèle